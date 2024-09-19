Сайт «Одноклассников» получил поддержку ПО для незрячих

Веб-версия «Одноклассников» теперь стала доступной для незрячих пользователей благодаря адаптации интерфейса. По данным пресс-службы соцсети, эту работу выполнили с помощью Группы цифровой доступности, VK, что позволило успешно пройти внешнюю сертификацию.

Сайт теперь поддерживает программы экранного доступа, которые воспроизводят содержимое экрана в аудиоформате. Это помогает незрячим пользователям воспринимать интерфейс и контент на слух. Программа позволяет читать ленту новостей, оставлять комментарии, ставить лайки, отправлять сообщения и взаимодействовать с другими элементами соцсети. Все ключевые элементы веб-версии получили подписи на разных языках, доступных в «Одноклассниках».

Сертификация проводилась по проекту Everland, который оценивает доступность веб-сайтов и приложений для людей с ограниченными возможностями. В ходе проверки «Одноклассники» набрали 82 балла из 100 возможных по критериям невизуальной доступности. Оценивались такие параметры, как логичное перемещение курсора, озвучивание полей ввода, наличие текстовых меток на кнопках и другие аспекты, которые упрощают взаимодействие для людей с нарушениями зрения.