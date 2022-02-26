Сайт Роскосмоса подвергся атаке иностранных хакеров

Об этом сообщили в официальном канале ведомства в Telegram.

«Сайт «Роскосмоса» ночью подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки. В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено», — сказано в сообщении.