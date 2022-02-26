Сайт Роскосмоса подвергся атаке иностранных хакеров

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Сайт Роскосмоса подвергся атаке иностранных хакеровСайт продолжает работать
Сайт российской госкорпорации Роскосмос подвергся мощной хакерской атаке с зарубежных серверов.
Об этом сообщили в официальном канале ведомства в Telegram.
«Сайт «Роскосмоса» ночью подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки. В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено», — сказано в сообщении.
Источник: РБК