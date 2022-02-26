Сайт РЖД атаковали хакеры

При этом они отметили, что работа ведётся штатно, при необходимости можно использовать другие каналы покупки билетов. Представители РЖД также предупредили о возможных перебоях в работе своего портала и призвали граждан пользоваться мобильным приложением.

Отмечается, что будут открыты дополнительные кассы для возможности бесперебойной покупки билетов. «Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты», — сказано в сообщении.