Сайт соцсети сторонников Трампа заработал после отключения на неделю
На главной странице Parler появилось шутливое сообщение главы платформы Джона Матце с вопросом «Эта штука ещё работает?», пишет Business Insider. При этом, судя по работоспособности сайта проекта, можно предположить, что его авторы нашли новый хостинг. Эту версию подтверждает и ресурс WHOIS — согласно его данным, Parler теперь сотрудничает с Epik.
Сейчас самое время напомнить всем, почему мы запустили эту платформу. Мы считаем, что конфиденциальность имеет первостепенное значение, а свобода слова — это необходимость, особенно в социальных сетях. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и планируем скоро встретиться с вами снова. Мы не позволим погибнуть гражданскому дискурсу.
Напомним, что соцсеть была удалена Apple и Google из магазинов приложений Google Play и App Store, а Amazon отказал ей в хостинге на AWS. Причиной тому стал штурм Капитолия сторонниками Трампа, которые облюбовали платформу в качестве площадки для свободного общения.