Сайт соцсети сторонников Трампа заработал после отключения на неделю

Сейчас самое время напомнить всем, почему мы запустили эту платформу. Мы считаем, что конфиденциальность имеет первостепенное значение, а свобода слова — это необходимость, особенно в социальных сетях. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и планируем скоро встретиться с вами снова. Мы не позволим погибнуть гражданскому дискурсу.