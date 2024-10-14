Сайты начнут встраивать рекламные видео через RuTube

Rutube и «MoeVideo» запускают совместный проект по созданию оригинальной сети для распространения тематического контента. Теперь на информационно-развлекательных сайтах рекламной сети «MoeVideo» можно будет интегрировать видеоролики с Rutube. Представители Rutube рассказали, что это партнёрство должно помочь улучшить контент на сайтах и привлечь новых зрителей.

В рамках нового сотрудничества в рекламном кабинете «MoeVideo» появится специальный раздел, где паблишеры смогут загружать видео с Rutube, просто указав ссылку на нужный ролик. Видеоматериалы будут размещаться в отдельном блоке, который будет тематически связан с остальным контентом страницы. Плюс в том, что ограничений по длительности видео нет, и пользователи смогут смотреть их полностью.

Такое нововведение даст паблишерам шанс разнообразить свои страницы и удержать внимание текущей аудитории, привлекая новую. Татьяна Михалевская, управляющий партнёр «MoeVideo», отметила, что сотрудничество с Rutube поможет авторам не тратить свои ресурсы, но при этом предлагать пользователям свежий контент. Алексей Каштанов из Rutube добавил, что это важный шаг к обмену контентом в digital-пространстве, который будет выгоден как блогерам, так и владельцам сайтов.