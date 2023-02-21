Сайты объявлений начнут сообщать о ваших попытках продать квартиру в «Госуслуги»

Все сведения о совершённых сделках по купле-продаже недвижимости, поиске работы или подборе сотрудников, выполнении работ и прочих услугах будут передаваться на «Госуслуги». Пользователи портала будут получать соответствующие уведомления.

Но работать система будет и в обратном порядке: пользователи сервисов смогут получать уведомления от «Госуслуг» в своём личном кабинете.

В целом постановление правительства предполагает работу по связыванию учётных записей пользователей сервисов «Авито», «Юла», hh.ru и других с государственными информационными сервисами.