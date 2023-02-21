Наука и технологии
16:05, 21 февраля 2023
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Сайты объявлений начнут сообщать о ваших попытках продать квартиру в «Госуслуги»

Учётные записи таких сервисов объединят с государственными

Минцифры подготовило ряд решений для исполнения постановления правительства от 17 февраля 2023 года. Речь идёт об интеграции ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации), в структуру которой входит портал «Госуслуги», с сервисами объявлений и поиска работы.

Сайты объявлений начнут сообщать о ваших попытках продать квартиру в «Госуслуги»

Фото: Unsplash.com

Все сведения о совершённых сделках по купле-продаже недвижимости, поиске работы или подборе сотрудников, выполнении работ и прочих услугах будут передаваться на «Госуслуги». Пользователи портала будут получать соответствующие уведомления.

Но работать система будет и в обратном порядке: пользователи сервисов смогут получать уведомления от «Госуслуг» в своём личном кабинете.

В целом постановление правительства предполагает работу по связыванию учётных записей пользователей сервисов «Авито», «Юла», hh.ru и других с государственными информационными сервисами.

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