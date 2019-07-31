Сайты с лицензионными фильмами будут выглядеть в поиске иначе

”Мы рассчитываем, что таким образом пользователи будут делать более осознанный выбор не в пользу пиратов, а в пользу легальных площадок.”, — рассказала директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Отмеченными окажутся только те сервисы, которые уже попали в реестр легальных площадок. Чтобы туда попасть, достаточно лишь передавать данные о просмотрах фильмов и быть при этом легальным сервисом.

Пресс-служба “Яндекса” в разговоре с TJ заявила о необходимости выработать “единые критерии и процедуры осуществления такой разметки”: ”При этом важно, чтобы соответствующие требования в равной степени применялись ко всем операторам интернет-сервисов, располагающих возможностями поиска.”.