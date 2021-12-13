Сахар назвали причиной преждевременного старения кожи

В число негативных последствий чрезмерного потребления сахара отнесли ожирение. Помимо прочего, если потреблять сахар в больших количествах, клетки становятся к нему нечувствительными, что, как следствие, влечет за собой диабет второго типа с повышением риска болезни Альцгеймера и некоторых онкологических болезней.

“В исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на процесс фагоцитоза, а значит и на иммунитет”, — обратила внимание врач-диетолог. Также она отметила, что чрезмерное потребление данного продукта негативно отражается на печени и на коже. Последнее обусловлено тем, что молекулы сахаров способны клеится на белковые и разрушать их структуру. Это, в свою очередь, мешает функции коллагена и приводит к преждевременному старению кожи.

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