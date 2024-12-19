Сахаросодержащие напитки увеличили риск заболевания почек

Ученые из Китая проанализировали связь между потреблением сладких напитков и риском ХБП. Согласно результатам, ежедневное потребление более одного напитка, будь то сахаросодержащий (ССН) или искусственно подслащенный (ИПН), увеличивает риск заболевания почек.

При этом было выявлено, что потребление натуральных соков имеет J-образную зависимость с риском ХБП, где минимальный риск наблюдается при потреблении 0−1 порции в день (КР 0,86). Более высокое потребление сладких напитков связано с развитием метаболического синдрома, который в свою очередь увеличивает риск ХБП на 12,5% для ССН и на 18,0% для ИПН.

Хотя ученые не могут установить прямую причинно-следственную связь, они подчеркивают важность ограничения потребления сладких напитков для профилактики хронической болезни почек.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.