Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2024, 23:43
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Сахаросодержащие напитки увеличили риск заболевания почек

Новое исследование
Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что регулярное потребление искусственно подслащенных и сахаросодержащих напитков связано с повышенным риском развития хронической болезни почек (ХБП). Это выводы, основанные на анализе данных 191,956 участников UK Biobank, которым наблюдали в среднем 10,6 лет.
Сахаросодержащие напитки увеличили риск заболевания почек

© Ferra.ru

Ученые из Китая проанализировали связь между потреблением сладких напитков и риском ХБП. Согласно результатам, ежедневное потребление более одного напитка, будь то сахаросодержащий (ССН) или искусственно подслащенный (ИПН), увеличивает риск заболевания почек.

При этом было выявлено, что потребление натуральных соков имеет J-образную зависимость с риском ХБП, где минимальный риск наблюдается при потреблении 0−1 порции в день (КР 0,86). Более высокое потребление сладких напитков связано с развитием метаболического синдрома, который в свою очередь увеличивает риск ХБП на 12,5% для ССН и на 18,0% для ИПН.

Хотя ученые не могут установить прямую причинно-следственную связь, они подчеркивают важность ограничения потребления сладких напитков для профилактики хронической болезни почек.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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