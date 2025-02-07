Сальвадор отказался от использования биткоина ради кредита от МВФ

Конгресс Сальвадора, где большинство поддерживает биткоин, проголосовал за изменение шести статей и отмену ещё трёх, связанных с BTC. Биткоин остаётся в стране «законным платёжным средством», хотя его использование становится необязательным, ранее обойти использование актива было нельзя.

Компании теперь могут выбирать, принимать биткоин или нет, без принудительных мер правительства. Государство также прекращает принимать биткоин в качестве оплаты налогов и долгов, а также сокращает инвестиции в государственно поддерживаемый криптокошелёк Chivo Wallet.

Портал Gizmodo напомнил, что Сальвадор полностью перешёл на биткоин в 2021 году, и президент страны Найиб Букеле «планировал использовать криптовалюту для развития экономики». Он также намеревался построить целый город вокруг вулкана, «использующий геотермальную энергию для добычи криптовалюты».