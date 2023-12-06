Сальвадор заработал на вложениях в биткоин рекордные $3 млн

На днях президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсетях сообщил, что вложения в биткоин оправдали себя: когда цена BTC на прошлой неделе достигла $42 тысяч за монету, государство заработало $3,6 млн, став одним из прибыльных держателей этих криптоактивов.

При этом распродавать монеты Сальвадор не планирует. Под контролем правительства страны сейчас находится 2744 BTC.

«Мы не собираемся распродавать. Мы полностью осознаём, что цены будут колебаться в будущем, но это не повлияет на нашу долгосрочную стратегию», — заявил Букеле.