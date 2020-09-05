“Салют” из дронов в Санкт-Петербурге установил мировой рекорд

За создание зрелищного шоу отвечала отечественная компания Геоскан, а в качестве “площадки” для его проведения было выбрано небо над Малой Невой. Для того, чтобы запланированное действо все же состоялось, специалистам компании пришлось одновременно поднять в воздух 2 198 дронов. Изначально планировалось, что их будет на 2 штуки больше, но по неназванным причинам их не вывели в небо. Но даже с учетом возникшей проблемы, Геоскан со своим шоу смогло установить мировой рекорд, о чем она сообщила в своем корпоративном блоге.

Стоит отметить, что публикация данного представления начало набирать популярность — пользователи сети вовсю восхищаются проделанной работой мастеров. Вы также можете ознакомиться с видео, на котором показано шоу дронов: