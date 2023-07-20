Самарские учёные доказали возможность создания «космического лифта»

Студентка из Самарского университета, Дарья Нерядовская, представила математическое обоснование «космического лифта» для изучения спутника Марса — Фобоса. Идея заключается в спуске научной аппаратуры на тросе с космического зонда, который находится над поверхностью спутника. Эта технология может помочь решить актуальные задачи космонавтики и увеличить возможности исследования других планет и их спутников.

Проект «космического лифта» был представлен NASA под названием PHLOTE. Он предполагает спуск аппаратов с приборами и датчиками на тросе, который опускается над поверхностью Фобоса. Это позволит изучать спутник с разных сторон и проводить исследования его поверхности. Нерядовская представила расчёты для второй точки, обратной стороне Фобоса, что открывает ещё больше возможностей для изучения марсианской луны.

Этот «космический лифт» может стать не только средством исследования планет и их спутников, но и промежуточной станцией для межпланетных перелётов. Он может быть использован для высадки на Марсе или для возвращения обратно на Землю. Также благодаря проведённым расчётам возможна увеличение массы аппарата с приборами до 50 кг, что значительно расширит его функциональность по сравнению с проектом NASA.