Самарские учёные придумали как «дрифтовать» в атмосфере Юпитера и сэкономить топливо

Учёные из Самарского университета разработали новый способ экономии топлива при отправке исследовательских миссий к спутникам Юпитера. Они предложили использовать атмосферу Юпитера для торможения, что позволит сократить количество необходимого топлива на 20-40%. Это даст возможность увеличить полезную нагрузку на космический аппарат и провести больше научных экспериментов.

Исследователи рассчитали оптимальные маршруты к четырём крупнейшим спутникам Юпитера: Ганимеду, Каллисто, Ио и Европе. Они разработали аэродинамический маневр, который будет выполнять космический аппарат у Юпитера для замедления. Идея заключается во входе в плотную атмосферу планеты на определённой скорости и под правильным углом, чтобы снизить скорость и затем выйти на орбиту нужного спутника.

Учёные отмечают, что спутники Юпитера представляют большой научный интерес, и эта новая техника сможет сократить затраты топлива на миссии от 20% до 40%, в зависимости от выбранного спутника. Расчёты были проведены с учётом множества факторов, таких как температурные ограничения и максимальные перегрузки, чтобы обеспечить безопасность и эффективность маневров.

Изучение спутников Юпитера становится все более интересным для научного сообщества, и эта новая методика экономии топлива открывает новые возможности для проведения более сложных и продолжительных миссий.