Самарские учёные придумали, как учесть все факторы, влияющие на спутники с низкой орбитой

Учёные из Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета разработали математическую модель для устойчивого полёта спутников на сверхнизких высотах. Они сосредоточились на проблеме поддержания нужного положения спутника в воздушных потоках. Сверхнизкоорбитальные спутники имеют преимущества в виде лучшего разрешения снимков земной поверхности и более быстрой передачи данных. Кроме того, такие спутники создают меньше космического мусора и при завершении миссии надёжно сгорают в атмосфере. Однако на сверхнизких орбитах влияние воздушных потоков может повлиять на ориентацию спутников.

Учёные предложили использовать раскладные панели, наподобие хвостового оперения самолёта, чтобы помочь спутникам поддерживать стабильное положение. Они разработали математическую модель, которая учитывает ситуацию, когда раскладывание панелей происходит не одновременно. Исследователям удалось проанализировать влияние различных факторов, включая жёсткость пружин, время задержки раскрытия панелей и положение равновесия пружин. Чтобы обеспечить правильную ориентацию спутника после раскрытия панелей, рекомендуется использовать пружины большей жёсткости и настраивать их таким образом, чтобы избежать сильных ударов при фиксации панелей.

Профессор Владимир Асланов отметил, что исследователи учитывали как вращающие моменты от пружин и колебания панелей, так и аэродинамические моменты, которые изменяются в процессе раскладывания панелей. Чтобы обеспечить стабильность спутника, рекомендуется использовать пружины большей жёсткости и настраивать их таким образом, чтобы фиксация панелей не сопровождалась сильными ударами. Эти рекомендации могут помочь в обеспечении устойчивого полёта спутников на сверхнизких высотах.