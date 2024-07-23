Самарские учёные разработали калькуляторы для определения алкогольного опъянения

Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ), презентовал новую серию калькуляторов для судмедэкспертов, которые помогут в посмертной диагностике алкогольной интоксикации. Эти калькуляторы — компьютерные программы, разработанные для решения различных задач в судебно-медицинской экспертизе, связанных с алкоголем.

На данный момент экспертизы такого рода либо не проводились вовсе, либо выполнялись на примитивных моделях, не учитывающих все нюансы. В отличие от старых методов, новые калькуляторы учитывают не только разное время приёма алкоголя, но и его распределение в тканях организма, а также временные дефициты абсорбции. Это делает анализ более точным и практичным.

Все программы можно запускать с флешек, что упрощает их использование даже без прав системного администратора. В будущем планируется разместить эти калькуляторы на облачном сервисе, чтобы можно было пользоваться ими с любого устройства, включая смартфоны, и строить графики динамики концентрации алкоголя.