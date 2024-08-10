Самарские учёные создадут уникальный фотонный процессор

В августе начнётся сборка экспериментального российского фотонного процессора, который обещает обрабатывать информацию в сотни раз быстрее, чем современные цифровые нейросети. По словам Романа Скиданова, профессора Самарского университета имени Королёва, работа по созданию процессора идёт по плану, и в этом месяце начнётся его корпусная сборка.

Скиданов отметил, что в проекте решили использовать новый диодный лазер вместо прежнего, поскольку он более компактный и обладает улучшенными характеристиками. Ожидается, что окончательная сборка и испытания процессора завершатся до конца 2024 года, что поможет определить, насколько эффективнее будет новый лазер по сравнению с предыдущим.

Процессор разрабатывается в рамках научной программы Национального центра физики и математики и поддерживается госкорпорацией «Росатом». Этот фотонный процессор будет работать на основе фотонов, а не электронов, что позволит достигнуть рекордной производительности в 10^21 операций в секунду. В будущем такая установка будет использоваться для обработки больших объёмов данных и решения задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Уже сегодня демонстрационный образец показывает впечатляющие результаты в распознавании больших массивов данных и объёмных видеопотоков.