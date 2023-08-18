Самарские учёные воспроизведут условия времён «юности» вселенной

Учёные из Самары работают над созданием космической фабрики, которая будет синтезировать биохимические молекулы, из которых состоит жизнь на Земле. Эта уникальная экспериментальная установка воспроизводит условия глубокого космоса и моделирует воздействие космического излучения на аналоги внеземных льдов. Главной целью является изучение процессов, которые могли привести к образованию органических молекул в космосе.

Самарский Центр лабораторной астрофизики создаёт установку, которая позволит воссоздать условия разных уголков межзвёздной среды — от холодных молекулярных облаков до звездообразующих областей. Основные эксперименты будут проводиться при температурах от 10 до 50 градусов Кельвина. Эта установка позволит получать биологически важные молекулы и раскроет, как могли возникать базовые компоненты жизни в космической среде.

Эта уникальная лаборатория также будет использоваться для испытаний материалов, которые применяются в космических кораблях и спутниках. Установка способна моделировать различные виды излучения, что позволяет оценить радиационную стабильность материалов и обшивок космических аппаратов. Важно отметить, что многие риски связаны с излучением в космосе, и эта установка поможет лучше понять, как материалы будут вести себя в реальных условиях.

Итак, учёные из Самары создают современную космическую фабрику, которая позволит нам глубже понять процессы образования жизни в космосе и разработать более стойкие материалы для будущих миссий.