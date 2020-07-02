Самая "голодная" черная дыра "поглощает" по одному Солнцу в день

По данным ученых, масса черной дыры, известной науке под названием J2157, примерно в 8 тыс раз больше, чем масса “собрата”, находящегося в центре нашей Галактики. Для более простого понимания, достаточно лишь сказать, что масса J2157 примерно в 34 млрд раз больше массы нашего Солнца.

”Если бы черная дыра в центре Млечного Пути захотела вырасти до таких же размеров, ей пришлось бы поглотить две трети всех звезд в нашей Галактике”, - заявил соавтор исследования Кристофер Онкен.

Не менее удивителен и тот факт, что для “поддержания формы” данная черная дыра вынуждена “съедать” по одной звезде размером с наше Солнце каждый день.