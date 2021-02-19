Самая первая обнаруженная чёрная дыра оказалась на 50% больше, чем считалось ранее

Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре Cygnus-X-1, которая находится на расстоянии около 7200 световых лет от Земли, пишет Daily Mail. Это тот самый объект, статус которого в 1990 подтвердил сам Стивен Хокинг, поспоривший на эту тему с коллегой Кипом Торном.

Свежее исследование стало возможным благодаря появлению новых технологий и более продвинутых телескопов, сообщают учёные. В основу нового открытия лёг метод, при котором специалисты исследуют объект с разных позиций — именно это позволило им выяснить, что чёрная дыра находится значительно дальше, чем считалось ранее. Как следствие, сам объект больше.