Наука и технологии
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Самая первая обнаруженная чёрная дыра оказалась на 50% больше, чем считалось ранее
В её открытии участвовал сам Стивен Хокинг
Учёные из университета Кертин провели свежее исследование, которое удивит очень многих любителей космоса. Оказалось, что самая первая обнаруженная чёрная дыра на 50% больше, чем считалось ранее.
Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре Cygnus-X-1, которая находится на расстоянии около 7200 световых лет от Земли, пишет Daily Mail. Это тот самый объект, статус которого в 1990 подтвердил сам Стивен Хокинг, поспоривший на эту тему с коллегой Кипом Торном.
Свежее исследование стало возможным благодаря появлению новых технологий и более продвинутых телескопов, сообщают учёные. В основу нового открытия лёг метод, при котором специалисты исследуют объект с разных позиций — именно это позволило им выяснить, что чёрная дыра находится значительно дальше, чем считалось ранее. Как следствие, сам объект больше.