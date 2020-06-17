Самая популярная робособака от Boston Dynamics поступила в открытую продажу

Правда, в связи с последними событиями (санкции в отношении Huawei), Boston Dynamics, видимо, решила перестраховаться и пока что продает Spot лишь американским компаниям. Зато уже известна цена устройства — она составляет 74,5 тыс долларов или 5,2 млн рублей.

Что интересно, компания подошла к вопросу релиза робота максимально “по-взрослому” — она даже выпустила на своем YouTube-канале видеоролик, в котором продемонстрировала будущим покупателям, на что Spot способен. Так, на видео видно, как робот ходит, поднимается по лестнице, отжимается наравне с человеком, а также взбирается на возвышенности и кувыркается.