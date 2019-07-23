Самая распространенная зарплата в России меньше 25 тыс рублей

В исследовании приняло участие более 100 тыс различных организаций, связанных с совершенно разными видами экономической деятельности. В качестве заработной платы в данном исследовании понимались все деньги, начисленные работнику за апрель, в том числе выплаты по тарифным ставкам, оклад, премии и вознаграждения, а также оплату питания и проживания.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что почти 3% россиян (а это более 700 тыс человек) получают заработную плату ниже, чем установленный законом минимальный размер оплаты труда. Он, к слову, установлен на отметке в 11 280 рублей, начиная с 2019 года.