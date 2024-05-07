«Самая умная персона, которая знает абсолютно все о вашей жизни»: создатель ChatGPT предсказал будущее ИИ

По его словам, ИИ будущего должен работать за своих пользователей еще усерднее, чем самый трудоспособный человеческий помощник, и иметь полную информацию о жизни пользователя.

Альтман сравнил идеальное использование ИИ с «суперкомпетентным коллегой, который знает абсолютно все о моей жизни, каждом письме, каждом разговоре, который я когда-либо имел». Он подчеркнул, что такой ИИ не должен ощущаться как продолжение самого человека.

В ходе своего визита в Гарвард, Альтман назвал текущий ChatGPT «невероятно глупым», однако обещал, что следующая версия GPT-5 будет значительно умнее. Он выразил восхищение возможностями ИИ улучшаться во всех аспектах одновременно, что он назвал «настоящим чудом».