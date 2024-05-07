«Самая умная персона, которая знает абсолютно все о вашей жизни»: создатель ChatGPT предсказал будущее ИИ

Опубликовано 07 мая 2024, 08:25
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«Самая умная персона, которая знает абсолютно все о вашей жизни»: создатель ChatGPT предсказал будущее ИИИ пообещал удивить нас с помощью GPT-5
Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, в интервью MIT Technology Review предрек будущее искусственного интеллекта, который будет знать о своих пользователях абсолютно все.
По его словам, ИИ будущего должен работать за своих пользователей еще усерднее, чем самый трудоспособный человеческий помощник, и иметь полную информацию о жизни пользователя.
Альтман сравнил идеальное использование ИИ с «суперкомпетентным коллегой, который знает абсолютно все о моей жизни, каждом письме, каждом разговоре, который я когда-либо имел». Он подчеркнул, что такой ИИ не должен ощущаться как продолжение самого человека.
В ходе своего визита в Гарвард, Альтман назвал текущий ChatGPT «невероятно глупым», однако обещал, что следующая версия GPT-5 будет значительно умнее. Он выразил восхищение возможностями ИИ улучшаться во всех аспектах одновременно, что он назвал «настоящим чудом».