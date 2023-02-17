Самцы горбатых китов массово перешли от романтики к «рукоприкладству»

Специалисты анализировали поведение млекопитающих в течение последних 19 лет. По итогу они обнаружили, что их тактика изменилась, когда популяция стала настолько большой, что возникла жёсткая конкуренция за половых партнёров.

Так, самцы китов больше не рискуют громко петь — они опасаются привлечения внимания соперников, а не самок. Вместо этого они молча отгоняют конкурентов от потенциального спаривания.

Стоит отметить, что горбатые киты известны своими характерными песнями, сложными и разнообразными. Во время размножения киты могут петь несколько дней подряд, как по отдельности, так и «хором». При этом у каждой популяции есть свои характерные мелодии.