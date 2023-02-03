Наука и технологии
06:01, 03 февраля 2023
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Самцы куниц массово вымирают из-за чрезмерно активного спаривания

Отдаются делу до конца

Группа исследователей выяснила, что самцы северных куниц, вида ласок, обитающих в северном полушарии, тратят так много энергии в брачный сезон, что умирают от истощения.

Самцы куниц массово вымирают из-за чрезмерно активного спаривания

Фото: Удивительный мир животных

Для того, чтобы узнать такие подробности, зоологи оснастили животных, находящихся в неволе, акселерометрами. После этого они выпустили их в дикую природу и начали наблюдения за их передвижением.

Оказалось, что в брачный сезон самцы в поисках партнёрш передвигаются активнее самок, а одна куница по кличке Моймой проходила по 10,4 км в день.

По итогу подобная гиперактивность приводит к истощению и менее 10% самцов переживают сезон размножения. В то же время самки, как правило, остаются на своих территориях, что приводит к более высокому уровню выживаемости — до 40% в течение первого сезона размножения.

Источник:N+1
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