Самцы куниц массово вымирают из-за чрезмерно активного спаривания

Самцы куниц массово вымирают из-за чрезмерно активного спариванияОтдаются делу до конца
Группа исследователей выяснила, что самцы северных куниц, вида ласок, обитающих в северном полушарии, тратят так много энергии в брачный сезон, что умирают от истощения.
Фото: Удивительный мир животных
Для того, чтобы узнать такие подробности, зоологи оснастили животных, находящихся в неволе, акселерометрами. После этого они выпустили их в дикую природу и начали наблюдения за их передвижением.
Оказалось, что в брачный сезон самцы в поисках партнёрш передвигаются активнее самок, а одна куница по кличке Моймой проходила по 10,4 км в день.
По итогу подобная гиперактивность приводит к истощению и менее 10% самцов переживают сезон размножения. В то же время самки, как правило, остаются на своих территориях, что приводит к более высокому уровню выживаемости — до 40% в течение первого сезона размножения.