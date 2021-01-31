Самки мышей стали равнодушны к своему потомству из-за кишечной бактерии

Результатами научной работы поделилось издание Science Advances. Отмечается, что изначально штамм O16: H48 MG1655 был выявлен в кишечнике у людей, однако до этого исследования ученые полагали, что он не воздействует на когнитивное поведение. Сейчас же исследователи выяснили, что микробиом все же сказывается на поведении самок мышей. Причем, это открытие может дополнить представление о воздействии кишечных бактерий и на поведение людей.

В рамках эксперимента по колонизации бактерий самкам мышей, ученые обнаружили, что поведение детенышей при этом оставалось нормальным, а молоко, которое производилось матерями, было с правильным составом и производимым в нормальных количествах. Чего не скажешь о поведении самих матерей - бактерия сделала их равнодушными к своему потомству.