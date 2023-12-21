Самое большое озеро в истории Земли попало в Книгу рекордов Гиннесса

История этого озера, раскрывающая экосистему, которая пережила климатические колебания, позволяет понять, как решить нынешние и будущие экологические кризисы.

Паратетис, рекордсмен в своей собственной лиге, перехватывает внимание у таких необычных рекордов, как самый тяжелый автомобиль с автономным двигателем или наибольшее количество киносеансов одного и того же фильма. Да, и такие рекорды есть.

Древнее чудо Земли занимает центральное место, предлагая ценные уроки о влиянии изменения климата на источники воды и нашу окружающую среду.