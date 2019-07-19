Самое радиоактивное место на планете перешло от Чернобыля к США

Чернобыльская АЭС и Чернобыльская зона отчуждения долгое время удерживали первое место в рейтинге “самых радиоактивных зон планеты”. Так было до недавних пор. Как известно, в самом конце Второй мировой войны в районе Маршалловых островов США провели 67 испытаний ядерного оружия. Согласно недавним исследованиям, проведенным группой ученых, в некоторых частях этих островов земля была загрязнена радиацией на порядок сильнее, чем на месте аварии в Чернобыле. Исследователи обнаружили повышенные уровни таких химических элементов, как америций, цезий и два типа плутония, в 38 образцах почвы, взятых с 11 разных островов — прям какой-то букет радиоактивных элементов. Максимальное количество радиации было обнаружено на острове Бикини, в том самом месте, где США провели крупнейшее испытание водородной бомбы, а затем потопили десятки радиоактивных кораблей.