Самокаты «Яндекса» начнут перевозить на специальном «грузовике»

«Яндекс Go» запустил новый сервис — СИМовоз, который представляет собой грузовой самокат для быстрого и безопасного перемещения других самокатов. С помощью этого нового средства сотрудники смогут легко убирать самокаты с мест неправильной парковки или там, где они мешают пешеходам.

СИМовоз — это не просто самокат, а целый транспортный аппарат, который может одновременно перевозить до трёх других самокатов. Такой подход поможет разгрузить популярные точки, где в часы пик, например, утром и вечером, самокаты могут накапливаться.

Кроме того, команда «Яндекс Go» не только занимается устранением нарушений, но и работает над тем, чтобы предотвратить неправильную парковку. Специальные скауты напоминают пользователям правила дорожного движения, указывают на ближайшие парковочные зоны и предупреждают о возможных штрафах. Уже десять таких СИМовозов начали работать в Подмосковье, улучшая порядок на улицах.