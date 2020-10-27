"Самоклонирующиеся" раки-мутанты сбежали на бельгийское кладбище

Так, еще 25 лет назад ученые вывели совершенно новый вид — мраморных раков Procambarus virginalis. Отличительной особенностью данного вида является то, что он представлен лишь самками, которые при этом размножаются через своеобразное “самоклонирование”. Так, целая популяция таких раков может появится буквально из одного представителя вида.

Сейчас же стали появляться многочисленные заявления очевидцев о том, что они видели эти раков на кладбище бельгийского города Антверпен, а также недалеко от города Левен. В связи с этим ученые начинают бить тревогу, так как данный вид может нанести серьезный вред местной экосистеме. Как именно раки-мутанты сумели попасть на территорию кладбища - неизвестно. Предполагается, что причиной тому мог стать некто, кто поместил животное в аквариум, а затем выпустил его в канал.