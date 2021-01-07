Самоконтроль оказался способом продлить молодость

В рамках научной работы специалисты на протяжении 50 лет анализировали группу из 1037 человек. Участники, по ходу исследования, проходили собеседования, заполняли анкеты, подвергались обследованиям, включая сканирование мозга, в возрасте 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32, 38 и 45 лет. Более того, специалисты также общались с родителями, учителями и сверстниками добровольцев. Отмечается, что их самоконтроль фиксировался посредством поведенческих заданий и интервью с другими людьми.

В результате выяснилось, что у участников, которые показывали высокий уровень самоконтроля в детстве, процесс старения проходил медленнее, чем у сверстников. У таких людей мозг и организм был более здоровым и дольше сохранял биологическую молодость.