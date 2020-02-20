Наука и технологии
Сегодня 11:08
Самолет министра обороны России "преследовал" неизвестный беспилотник
Точную модель устройства установить не удалось
Совсем недавно глава минобороны России Сергей Шойгу совершил визит в Сербию, в рамках которой состоялась встреча министра с его сербским коллегой Александром Вулиным, а также президентом страны Александром Вучичем. После этого, как оказалось, самолет министра “преследовал” неизвестный беспилотник, в связи с чем Шойгу сопровождали МиГ-29 ВВС Сербии.
Так, неизвестный беспилотный летательный аппарат пролетел вдоль границы между Сербией и Косово — расстояние от самолета Шойгу составило примерно 150 км. По мнению экспертов, беспилотником мог оказаться американский дрон MQ-9 Reaper или американский же беспилотник RQ-4. К сожалению, достоверной информации касательно модели устройства установить не удалось.
Напомним, что MQ-9 Reaper — это разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработкой которого занималась компания General Atomics Aeronautical Systems. Первый полет устройства состоялся в далеком 2001 году.