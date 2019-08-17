Самолет-зомби совершил первый полет

По словам изобретателей, их программа способна вдохнуть вторую жизнь в легендарные самолеты, которые в силу своего возраста непригодны для полета человека. Таким образом, с помощью их разработки под названием RoboPilot, старые самолеты-ветераны можно превратить в достаточно современных дронов-беспилотников.

”Представьте себе возможность быстро и по доступной цене превратить самолет гражданской авиации, такой как Cessna или Piper, в беспилотный летательный аппарат, заставить его самостоятельно выполнять миссию, а затем вернуть в первоначальную пилотируемую конфигурацию. Все это возможно без внесения постоянных изменений в самолет”, — расскзаал Алок Дас, старший научный сотрудник Центра быстрых инноваций AFRL.