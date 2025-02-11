Самолеты все больше рискуют столкнуться с космическим мусором

Самолеты все больше рискуют столкнуться с космическим мусоромИ это весомая такая проблема
В Северной Америке и Европе вероятность попадания космического мусора в зону полетов уже достигает 26%.
Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показывает, что частые запуски спутников и рост числа космических объектов увеличивают угрозу для авиации.
По данным The Aerospace Corporation, вероятность фатального столкновения с таким мусором составляет 1 к 100 000. Даже небольшой фрагмент в 1 грамм может привести к катастрофе при попадании в двигатель или кабину пилотов.
Сегодня на орбите остается более 2300 корпусов ракет, которые со временем войдут в атмосферу неконтролируемо. Однако лишь 35% запусков используют технологию управляемого схода, что делает проблему критической.
Ученые призывают инвестировать в безопасное возвращение ракет, иначе авиации придется вводить масштабные ограничения, что приведет к сбоям в авиасообщении.