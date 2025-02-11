Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2025, 08:08
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Самолеты все больше рискуют столкнуться с космическим мусором

И это весомая такая проблема
Ученые Университета Британской Колумбии заявили, что риск столкновения самолетов с падающими обломками спутников и ракет стремительно растет.
Самолеты все больше рискуют столкнуться с космическим мусором
© Ferra

В Северной Америке и Европе вероятность попадания космического мусора в зону полетов уже достигает 26%.

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показывает, что частые запуски спутников и рост числа космических объектов увеличивают угрозу для авиации.

По данным The Aerospace Corporation, вероятность фатального столкновения с таким мусором составляет 1 к 100 000. Даже небольшой фрагмент в 1 грамм может привести к катастрофе при попадании в двигатель или кабину пилотов.

Сегодня на орбите остается более 2300 корпусов ракет, которые со временем войдут в атмосферу неконтролируемо. Однако лишь 35% запусков используют технологию управляемого схода, что делает проблему критической.

Ученые призывают инвестировать в безопасное возвращение ракет, иначе авиации придется вводить масштабные ограничения, что приведет к сбоям в авиасообщении.

Источник:Хайтек
Автор:Булат Кармак
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