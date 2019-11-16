Самолёт Як для тренировки лётчиков-профессионалов впервые продемонстрируют за рубежом

В рамках летной программы летчик-испытатель Василий Севастьянов, а также штурман-испытатель Михаил Кудряшов, под управлением Як-130, покажут высокий уровень маневренных способностей самолета. Сообщается, что буквально 14 ноября в воздушном пространстве Дубая состоялась первая тренировка экипажа.

Напомним, что с помощью нового поколения данного учебно-боевого летательного аппарата летчики-профессионалы боевых самолетов поколения “4+” и “5” могут получать современное образование. Примечательно, что в 2016 году российскими пилотами на самолете были установлены порядка девяти мировых рекордов скороподъемности на разные высоты как с полезной нагрузкой, так и без нее.