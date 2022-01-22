Самолёты США, Германии и Великобритании уличили в шпионаже за Россией

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Самолёты США, Германии и Великобритании уличили в шпионаже за РоссиейРассказали об этом, внезапно, американские журналисты
Как стало известно, сразу несколько стран подняли в воздух десять самолётов-шпионов. Все они предназначены для слежки за российскими войсками.
Сообщается, что в состав свежеобразованной «коалиции» вошли США, Великобритания, Швеция, Германия и Норвегия. При этом в числе запущенных летательных аппаратов оказались такие модели как P-8A Poseidon, RC-12X Guardrail, RC-135W Rivet Joint, E-8 Joint STARS, S100D, S102B, P-3C Orion и Falcon 20ECM.
По данным 19FortyFive, самолёты «находились в воздухе, отслеживая российские наземные, воздушные и военно-морские силы».
Напомним, что ранее те же журналисты ранее сообщали, что американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «продолжает творить историю» и «пугает Россию». Таким образом они прокомментировали первую успешную посадку варианта самолёта с коротким взлетом и вертикальной посадкой Корпуса морской пехоты (КМП) США.
Источник: 19FortyFive