Самолёты США, Германии и Великобритании уличили в шпионаже за Россией

Сообщается, что в состав свежеобразованной «коалиции» вошли США, Великобритания, Швеция, Германия и Норвегия. При этом в числе запущенных летательных аппаратов оказались такие модели как P-8A Poseidon, RC-12X Guardrail, RC-135W Rivet Joint, E-8 Joint STARS, S100D, S102B, P-3C Orion и Falcon 20ECM.

По данным 19FortyFive, самолёты «находились в воздухе, отслеживая российские наземные, воздушные и военно-морские силы».

Напомним, что ранее те же журналисты ранее сообщали, что американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «продолжает творить историю» и «пугает Россию». Таким образом они прокомментировали первую успешную посадку варианта самолёта с коротким взлетом и вертикальной посадкой Корпуса морской пехоты (КМП) США.