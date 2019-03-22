Самозанятые столкнулись с банковскими блокировками

Банки начали блокировать счета и операции самозанятых российских граждан. Об этом сообщило издание «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.

С начала года самозанятыми объявили себя более 40 тысяч россиян. По закону, самозанятые граждане не регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя, а значит им не полагаются расчётные счета в банках. Оплату самозанятые могут принимать наличными или на личный счёт.

Тем не менее, здесь есть загвоздка в законодательстве. Кредитные организации не знают, как квалифицировать деятельность таких граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо запрещается в договоре обслуживания.

Проще говоря, клиент банка не имеет права использовать личный счёт для предпринимательской деятельности, а открыть расчётный счёт самозанятый тоже не может. В итоге, банки начали блокировать счета некоторых таких клиентов.