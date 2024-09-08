Самозанятые в РФ смогут отказаться от бумажных документов

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила пилотный проект, который позволит самозанятым участвовать в электронном документообороте (ЭДО). Как сообщила пресс-служба ведомства, проект называется «Электронный документооборот с самозанятыми гражданами», и к участию приглашаются те самозанятые, которые работают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и ранее составляли акты на бумаге.

Теперь самозанятые смогут использовать мобильное приложение оператора ЭДО или свой смартфон с функцией NFC для создания, подписания и отправки актов выполненных работ в электронном виде своим заказчикам. В ФНС подчеркнули, что в проекте участвуют операторы ЭДО, которые уже реализовали систему документооборота для самозанятых, и участие в проекте является добровольным.

Пилотный проект продлится до марта 2025 года. В это время специалисты ФНС планируют оценить возможности расширения электронного документооборота для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также вовлечения самозанятых в эту систему.