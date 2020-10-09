Samsung анонсировала недорогой смартфон Galaxy F41 с большим аккумулятором

Смартфон получил 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Сердцем устройства выступил фирменный процессор компании Exynos 9611. Аппарат оснащен большим аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Есть модификации на 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней, а также на 6/128 ГБ.

Что касается фотовозможностей, основная камера имеет модуль на 64 Мп, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, а также датчик глубины на 5 Мп. Селфи-камера, свою очередь, рассчитана на 32 Мп. Версию на 6/64 ГБ оценили в 232 доллара, тогда как модификация 6/128 ГБ стоит 246 долларов.