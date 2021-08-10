Samsung анонсировала новый процессор для грядущих «умных» часов Galaxy Watch 4

Наука и технологии
Сегодня в 10:13
Samsung анонсировала новый процессор для грядущих «умных» часов Galaxy Watch 4Осталось дождаться презентации самого гаджета
Состоялась презентация нового процессора Samsung, ориентированного на носимую электронику — Exynos W920. Именно он ляжет в основу «умных» часов Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, анонс которых ожидается уже завтра, 11 августа.
Представители корейского бренда рассказали, что новинка построена по стандартам 5-нм техпроцесса. При этом W920 будет в 10 раз быстрее предшественницы, пишет SamMobile. Одна лишь производительность центрального процессора чипа увеличилась на 20%.
Что интересно, Exynos W920 получил поддержку экранов разрешением вплоть до qHD (960 х 540 пикселей). А сверхнизкое энергопотребление ядра Cortex-M55 должно содействовать большей автономности устройств на новом SoC.
Стоит отметить, что чип оснастили поддержкой всех современных стандартов беспроводной связи: LTE, Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0. При этом девайсы на базе новинки от Samsung смогут работать под управлением WearOS.