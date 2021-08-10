Samsung анонсировала новый процессор для грядущих «умных» часов Galaxy Watch 4

Что интересно, Exynos W920 получил поддержку экранов разрешением вплоть до qHD (960 х 540 пикселей). А сверхнизкое энергопотребление ядра Cortex-M55 должно содействовать большей автономности устройств на новом SoC.

Стоит отметить, что чип оснастили поддержкой всех современных стандартов беспроводной связи: LTE, Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0. При этом девайсы на базе новинки от Samsung смогут работать под управлением WearOS.