Samsung анонсировала свои первые смарт-часы из титана

По сообщению самой компании, Galaxy Watch 3 Titanium будет представлен лишь в одном размере — 45 мм. При этом также компания решила выпустить часы лишь в версии с Bluetooth и в цвете Mystic Black. Сама Samsung отмечает в новинке следующее: во-первых, Galaxy Watch 3 Titanium являются первыми титановыми часами, произведенными корейской компанией; во-вторых, производитель видит в своей новинке “идеальный подарок для поклонников гольфа” — это связано с наличием в смарт-часах приложения Smart Candy, которое включает данные о более чем 40 тыс полях для гольфа по всему миру.