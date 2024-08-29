Samsung автоматизирует производство полупроводников для снижения затрат

Но для достижения стопроцентной автоматизации Samsung необходимо решить ключевую проблему: на фабрике используется 68 различных типов пластин, что затрудняет процесс автоматизации. «Количество транспортных контейнеров и логистических устройств на внутренней фабрике также значительно больше, чем на внешней», — пишет портал Sammy Fans.

Вендор работает над автоматизацией процесса упаковки с 2010 года. В рамках этой работы на предприятиях компании уже достигнуты высокие уровни автоматизации: в логистике — 99%, в секторе оборудования — 50%, в программном обеспечении производственных операций — 90%, в контроле качества — 70%. В целом, Samsung стремится к полной автоматизации всех своих производственных процессов в будущем.

Это поможет компании повысить производительность и ускорить выпуск продукции, а также снизить расходы на техпроцесс.