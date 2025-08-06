Samsung Display будет выпускать гибкие дисплеи под новым брендом MONT FLEX

Новое название объединяет ключевые технологические достижения компании в области складных экранов.

Каждая буква в названии Mont означает одно из направлений: M — механическая прочность, O — минимальная видимость складки (оптомеханическая плоскость), N — узкие рамки, T — тонкий и лёгкий дизайн.

Также слово mont на французском означает «гора» и символизирует стремление Samsung к вершинам технологического прогресса.

Среди технологий, стоящих за Mont Flex, — ударопрочная конструкция, позволившая дисплеям Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 выдерживать до 500 000 сгибаний, а также разработка UTG (ультратонкого стекла) и система LEAD, снижающая энергопотребление и увеличивающая яркость.

Экраны Samsung Display активно используются не только в устройствах Galaxy Z, но и поставляются сторонним производителям. По неофициальным данным, компания уже получила заказ на складные панели от Apple.