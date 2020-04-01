Наука и технологии
Сегодня 10:06
Samsung до конца 2020 года откажется от выпуск IPS-дисплеев
Сделав упор на AMOLED и QLED
Онлайн-издание TechPowerUp опубликовало материал, в котором говорится о том, что Samsung уже до конца 2020 года откажется от LCD-дисплеев, в том числе и выполненных по технологии IPS.
Помимо IPS, компания также откажется и от выпуска TN и VA-матриц. Таким образом, корейский техногигант уйдет из сегменте дешевых дисплеев, полностью сконцентрировавшись на разработке решений на базе технологии AMOLED и QLED. Правда, сама компания заявила о том, что отгрузка уже заказанных компонентов будет идти до конца года.
Что интересно, данный отказ может оказаться вполне новым витком накала в мире технологий. Так, если Samsung делает акцент на AMOLED, то та же Apple, судя по последним данным, намерена использовать в производстве своих новинок дисплеи на базе технологии Mini-LED.