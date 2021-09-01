Samsung добавила новые функции в беспроводные наушники Galaxy Buds Pro через обновление прошивки

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Samsung добавила новые функции в беспроводные наушники Galaxy Buds Pro через обновление прошивкиУдивительно, как много можно сделать обыкновенным апдейтом «по воздуху»
В начале 2021 года Samsung анонсировала свои самые продвинутые беспроводные наушники — Galaxy Buds Pro. Устройство уже на старте получилось приятно удивляющим. Но свежее обновление прошивки добавило в него новые, не менее интересные функции.
Апдейт под номером R190XXUA0UH5/R190XXU0AUH5 пока что доступен лишь в Южной Корее. Но учитывая, как скоро Samsung распространяет обновления по всему миру, появления новой версии в России можно ждать в ближайшее время.
Среди главных «фишек» свежего апдейта можно отметить новые опции управления шумоподавлением. Так, например, пользователи теперь могут контролировать этот показатель для каждого наушника по отдельности, передаёт GSMArena.
Также прошивка улучшила работу режима Ambient Sound. Его суть, напомним, заключается в передаче звуков окружающего мира при активном шумоподавлении. Таким образом можно избавиться от монотонных звуков вокруг, но не пропускать важную информацию извне.