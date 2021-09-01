Samsung добавила новые функции в беспроводные наушники Galaxy Buds Pro через обновление прошивки

Апдейт под номером R190XXUA0UH5/R190XXU0AUH5 пока что доступен лишь в Южной Корее. Но учитывая, как скоро Samsung распространяет обновления по всему миру, появления новой версии в России можно ждать в ближайшее время.

Среди главных «фишек» свежего апдейта можно отметить новые опции управления шумоподавлением. Так, например, пользователи теперь могут контролировать этот показатель для каждого наушника по отдельности, передаёт GSMArena.