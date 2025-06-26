Samsung добилась победы в Лондоне по делу о патентах с ZTE

Великобритания стала первой страной, где суд первой инстанции официально разрешил использование патентов на условиях временной лицензии до окончательного решения по справедливым и разумным условиям (FRAND). Ранее подобные решения принимались в судебных спорах других компаний, но обычно лишь после длительных разбирательств и в более поздних инстанциях.

Споры вокруг условий лицензирования патентов FRAND давно вызывают мировые судебные процессы в телекоммуникационной отрасли. Законодательство Великобритании и Китая позволяет устанавливать единые глобальные правила по таким лицензиям.

В декабре 2024 года Samsung подала иск в Лондоне с требованием установить справедливые условия лицензирования, в то время как ZTE одновременно начала параллельные процессы против Samsung в Китае, Германии и Бразилии.

Samsung добивалась признания права на временное использование патентов ZTE до вынесения окончательного решения по FRAND. В свою очередь, ZTE предлагала свои условия, связывая их с решением китайского суда в Чунцине.

Суд в Лондоне отверг позицию ZTE, указав на необоснованное и нецелесообразное поведение компании, направленное на блокирование судебного процесса в Великобритании и вынуждение Samsung отказаться от иска.