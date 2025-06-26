Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2025, 17:34
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Samsung добилась победы в Лондоне по делу о патентах с ZTE

Британский суд впервые разрешил временное использование патентов
Суд Лондона вынес решение в пользу Samsung, предоставив компании временную лицензию на использование патентов ZTE. Это часть продолжающегося глобального спора между двумя телекоммуникационными гигантами по вопросам лицензирования мобильных технологий.
Samsung добилась победы в Лондоне по делу о патентах с ZTE
© Babak Habibi

Великобритания стала первой страной, где суд первой инстанции официально разрешил использование патентов на условиях временной лицензии до окончательного решения по справедливым и разумным условиям (FRAND). Ранее подобные решения принимались в судебных спорах других компаний, но обычно лишь после длительных разбирательств и в более поздних инстанциях.

Споры вокруг условий лицензирования патентов FRAND давно вызывают мировые судебные процессы в телекоммуникационной отрасли. Законодательство Великобритании и Китая позволяет устанавливать единые глобальные правила по таким лицензиям.

В декабре 2024 года Samsung подала иск в Лондоне с требованием установить справедливые условия лицензирования, в то время как ZTE одновременно начала параллельные процессы против Samsung в Китае, Германии и Бразилии.

Samsung добивалась признания права на временное использование патентов ZTE до вынесения окончательного решения по FRAND. В свою очередь, ZTE предлагала свои условия, связывая их с решением китайского суда в Чунцине.

Суд в Лондоне отверг позицию ZTE, указав на необоснованное и нецелесообразное поведение компании, направленное на блокирование судебного процесса в Великобритании и вынуждение Samsung отказаться от иска.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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