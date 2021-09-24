Samsung готовит процессоры нового поколения для автопилота Tesla

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Samsung готовит процессоры нового поколения для автопилота TeslaОсталось лишь договориться с американским автопроизводителем
Tesla из года в год показывает новые достижения в области автопилотирования. Подобные рывки были бы невозможны без использования свежайших наработок, в том числе и в области чипов.
Как стало известно, о поставке собственной SoC с автопроизводителем пытается договориться Samsung. Как пишет Gizmochina, корейский гигант уже подготовил всё для того, чтобы начать выпуск новейших чипов по нормам 7-нм техпроцесса.
Если Tesla и Samsung заключат эту сделку, то свежая разработка последней станет частью аппаратного обеспечения автомобилей компании Илона Маска. Предположительно, она будет называться Hardware 4 (HW4). Правда, всё ещё неясно, как скоро обновление попадёт в массовое производство.
Что интересно, прямо сейчас устройства Tesla используют HW3 в своей основе. Чипы для неё также производит Samsung.