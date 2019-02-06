Samsung и Apple заставят продавать смартфоны с российским софтом

Федеральная антимонопольная служба России подготовила и направила в Минкомсвязи законопроект, который обяжет производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать российские приложения. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».

Чтобы устройство могло продаваться на российском рынке, производитель должен будет выполнить два условия. Во-первых, на устройство должно быть установлено российское ПО. А во-вторых, должно быть возможно полностью удалить установленные иностранные приложения, если они не влияют на функционирование оборудования.

Правительству ещё предстоит определить перечень устройств, на которых должно быть предустановлено отечественное ПО, а также список типов такого ПО и порядок формирования и ведения реестра.

Не удивительно, что инициативой ФАС обеспокоены иностранные производители. По данным журналистов, американская компания Apple уже направила в ведомство негативный отзыв на законопроект и надеется на обсуждение его проекта.