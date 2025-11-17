Наука и технологии
Samsung и Hyundai объявили о крупных вложениях в производство Южной Кореи

Компании раскрыли планы после нового торгового соглашения с США
Samsung Electronics и Hyundai Motor представили новые программы вложений в промышленность Южной Кореи. Решение было озвучено после заключения торгового соглашения с США, которое предусматривает вложение $ 350 миллиардов в американские стратегические сектора.
Samsung Electronics создаст новую линию по производству чипов памяти на заводе в Пхёнтхэке. Этот проект является частью пятилетнего плана инвестиций на сумму $ 310,79 миллиарда. Массовый выпуск продукции на предприятии P5 начнется в 2028 году. Ранее его запуск откладывался с конца 2023 года из-за снижения спроса на чипы для смартфонов и компьютеров.

Президент Южной Кореи выразил обеспокоенность возможным сокращением внутренних инвестиций в связи с активным финансированием проектов в США. Он призвал бизнес активнее развивать производство на родине.

Hyundai Motor Group также представила программу внутренних инвестиций на период с 2026 по 2030 год. Судостроительные компании Hanwha Ocean и HD Hyundai аналогично анонсировали свои планы по расширению производственных мощностей в Южной Корее.

