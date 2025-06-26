Samsung и LG начнут производить «зрительные» камеры для роботов

По сообщениям, Samsung заключила партнёрство с несколькими ведущими производителями человекоподобных роботов. Но Samsung ещё не располагает готовыми образами подобных камер, однако компания заинтересована в выходе на этот рынок, так как на рынке модулей камер для смартфонов наблюдается насыщение.

LG планирует сотрудничать с американским робототехническим стартапом Figure AI, в который вкладывает огромные деньги владелец Amazon. Figure AI планирует выпустить 100 тысяч гуманоидных роботов в течение следующих четырёх лет.

Источник отмечает со ссылкой на данные компании Eugene Investment & Securities, что рынок роботизированных камер к 2029 году вырастет с $30 млн до $3,5 млрд.