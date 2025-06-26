Samsung и LG начнут производить «зрительные» камеры для роботов

Опубликовано 26 июня 2025, 21:001 мин.
Samsung и LG начнут производить «зрительные» камеры для роботовРынок камер для смартфонов уже насыщен
Корейское издание The Korea Herald сообщило, что Samsung и LG займутся оснащением роботов камерами для обеспечения «зрением». Компании будут разрабатывать камеры для роботов-гуманоидов.
© Figure.ai
По сообщениям, Samsung заключила партнёрство с несколькими ведущими производителями человекоподобных роботов. Но Samsung ещё не располагает готовыми образами подобных камер, однако компания заинтересована в выходе на этот рынок, так как на рынке модулей камер для смартфонов наблюдается насыщение.
LG планирует сотрудничать с американским робототехническим стартапом Figure AI, в который вкладывает огромные деньги владелец Amazon. Figure AI планирует выпустить 100 тысяч гуманоидных роботов в течение следующих четырёх лет.
Источник отмечает со ссылкой на данные компании Eugene Investment & Securities, что рынок роботизированных камер к 2029 году вырастет с $30 млн до $3,5 млрд.
Источник:The Korea Herald
Автор:Андрей Кадуков
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